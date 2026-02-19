Kütahya'da Çayevi Saldırısı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Kütahya'da bir çayevinde kimliği belirsiz bir kişinin Y.K.'ya bıçakla saldırdığı olayda, Y.K. ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
KÜTAHYA'da kimliği belirsiz kişi, çayevinde oturan müşteriye bıçakla saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabaha karşı Meydan Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir çayevinde meydana geldi. Henüz kimliği bilinmeyen bir kişi, çay ocağındaki müşteri Y.K.'ye bıçakla saldırdı. Y.K. omuz ve sırtına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Y.K. ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan bıçaklı saldırı, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.