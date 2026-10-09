Kütahya'da çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kütahya'da çarpışan iki otomobilde 3 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler ve bir araçtaki yolcu olmak üzere 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kütahya'da 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
H.A. yönetimindeki 43 AGN 893 plakalı otomobil, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Özbilen Sokak'ta M.C. idaresindeki 26 AOM 292 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 26 AOM 292 plakalı araçta yolcu olarak bulunan kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapanan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.