Kayan otomobil park halindeki bir başka otomobilin üzerine çıktı

KÜTAHYA'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, kayarak park halindeki bir aracın üzerine çıktı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gazikemal Mahallesi Ahierbasan Caddesi üzerinde meydana geldi. Erdinç G. yönetimindeki 06 FEF 185 plakalı otomobil, buzlu yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrularak, park halinde bulunan 43 ABR 326 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, park halindeki aracın üzerine çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri kazada hafif yaralanan 2 kişiyi, yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne götürdü. Kaza sonrası iki araçta maddi hasar oluştu. Araçlar polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.