Kütahya'da Bir Genç Evinde Ölü Bulundu
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 17 yaşındaki Bayram Şahin, evinin avlusunda ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede gencin hayatını kaybettiği belirlendi ve cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde bir genç evinin avlusunda ölü bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Çal Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Bayram Şahin'in, evin avlusunda hareketsiz yattığını gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan kontrolde Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Gencin cesedi, ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılması amacıyla Aslanapa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.