Kütahya'da ikinci kattaki balkondan düşen kişi öldü
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde 64 yaşındaki Halil İbrahim Özkul, ikinci kattaki balkondan düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Özkul'u hastaneye kaldırdı ancak kurtaramadı.
Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, ikinci kattaki balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.
Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir binanın ikinci katında yaşayan Halil İbrahim Özkul (64), balkondan beton zemine düştü.
Özkul'un düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özkul, kaldırıldığı Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.