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Kütahya'da yangın; 3 ev kısmen, 2 araç tamamen yandı

Kütahya'da yangın; 3 ev kısmen, 2 araç tamamen yandı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde bir evin bahçesinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle 2 araca ve 3 eve sıçradı. Yangında 2 araç kullanılamaz hale gelirken, 3 ev kısmen yandı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de bir evin bahçesinde başlayan yangın, kısa sürede 2 araca ve 3 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 2 araç kullanılmaz hale gelirken, 3 ev de kısmen yandı.

Domaniç ilçesine bağlı Karaköy'de saat 13.00 sıralarında bir evin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle bahçedeki 2 araca, daha sonra çevredeki 3 eve sıçradı. Köylülerin ihbarıyla bölgeye Domaniç, Tavşanlı, Tunçbilek ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözleri, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında Dursun Çağlar, Metin Ceylan ve Yaşar Fidan'a ait evler kısmen yandı. Yangın sırasında, Dursun Çağlar ve oğluna ait bahçedeki 2 araç da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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