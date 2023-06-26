Kütahya'da Bağ Evinde Yangın: Ev ve Depo Kullanılamaz Hale Geldi

KÜTAHYA'da Şerif Günaydın'a (74) ait iki katlı bağ evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince güçlükle söndürüldü. Yangında, bağ evi ve yanındaki depo kullanılamaz hale geldi.

Bölücek Mahallesi'nde Şerif Günaydın'a ait 2 katlı bağ evinde yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bağ evinin yandığını görenler, kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalışırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev ve yanındaki depo kullanılamaz hale geldi. Yangında, dumandan etkilenen Şerif Günaydın'a, hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi.

Ekiplerin yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlattığı çalışmalar sürüyor.