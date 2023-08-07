Kütahya'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Turan hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sıkışan Turan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mehmet Turan (70) yönetimindeki 43 U 4870 plakalı otomobil, Ayvalı köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Turan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan Turan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.