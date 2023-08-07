Kütahya'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Turan hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle sıkışan Turan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.