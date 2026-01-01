Kütahya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Kütahya'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın için ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bu gece Kütahya genelinde hava sıcaklıklarının son 4 yılın en düşük seviyesinde olacağı belirtildi.

İl merkezinde hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye, yüksek kesimlerdeki ilçe, belde ve köylerde ise sıfırın altında 15 derece seviyelerine kadar düşeceği bildirilen açıklamada, "Gece yarısından itibaren etkili olması beklenen aşırı soğuk hava koşulları nedeniyle don ve buzlanma olaylarının trafikte, toplu ulaşımda ve yaya ulaşımında risk oluşturabileceği öngörülmektedir. Bu sebeple, il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında yarın eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.