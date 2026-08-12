Kütahya'da Arazöz Motosikleti Ezip Geçti: 1 Yaralı
- Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kütahya'da arazözün altında kalan motosikletin sürücüsü yaralandı.
H.M. idaresindeki 43 LK 110 plakalı Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, Buğday Pazarı Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada Y.K. yönetimindeki 43 AIB 638 plakalı motosikletin üstünden geçti.
Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.