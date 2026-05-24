Haberler

Kütahya'da kurulan antika pazarı ilgi görüyor

Kütahya'da kurulan antika pazarı ilgi görüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya Fatih Mahallesi'nde kurulan antika pazarına şehir içi ve dışından yoğun katılım oldu. Nostaljik eşyalar ve koleksiyon parçaları vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kütahya'da antika tutkunlarını bir araya getiren pazar ilgi görüyor

Fatih Mahallesi'nde bulunan semt pazarında kurulan organizasyona şehir içi ve şehir dışından yoğun katılım oldu.

Pazarda açılan tezgahlarla alanın büyük bölümü doldu, antika severler sabahın erken saatlerinden itibaren pazara ilgi gösterdi.

Pazarda birbirinden değerli antika ürünler, nostaljik eşyalar ve koleksiyon parçaları vatandaşların beğenisine sunuldu.

Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, pazara gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirterek, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Şehir dışından yoğun katılım olduğunu ifade eden Akgün, "Kütahya Antika Pazarı her ay büyüyerek yoluna devam ediyor. Özellikle şehir dışından gelen esnaf ve ziyaretçi sayısının artması bizi mutlu ediyor. Kütahya'nın adını antika alanında ülke genelinde duyurmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrılıyor: Çok üzgünüm
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı

Bir açıklama daha! "Hepinizin genel başkanı benim" diyor
Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek gönderme
Real Madrid ve Barcelona'ya kafa tutuyorlardı! Küme düştüler

İki yıl önce Real Madrid'le Barça'ya kafa tutuyorlardı: Küme düştüler
Özgür Özel, yürüyüşü sırasında trafikte gördüğü gelin ve damadın yanına gitti

Meclis'e yürüyen Özel, trafikte görünce hemen yanlarına gitti
Ak Parti'nin eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti

Ak Parti'nin acı günü! Eski MKYK üyesi Emine Çift hayatını kaybetti
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi