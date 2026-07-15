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Kütahya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kütahya'da bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücünün otomobili bariyere çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, 1.75 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kütahya'da otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

A.O.S. (56) idaresindeki 06 HA 8899 plakalı otomobil, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 24. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının 1,75 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Doğan
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