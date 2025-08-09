Kütahya'da AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti

Kütahya'da, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığınca vatandaşlara Türk bayrağı hediye edildi.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Avşarünal, standa ilgi gösteren vatandaşlara Türk bayrağı, çocuklara ise balon verdi.

Avşarünal, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı kapsamında çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

"Terörsüz Türkiye" sürecinde kendilerine düşen sorumlulukları bildiklerini dile getiren Avşarünal, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefle AK Parti teşkilatı olarak bu sürecin her aşamasında üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Cumhurbaşkanımıza ve terörsüz Türkiye hedefine gönülden inanan vatandaşlarımızdan aldığımız destekle çalışmaya devam edeceğiz. Standımıza ilgi gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."