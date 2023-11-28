Kütahya'da Ahududu Yetiştiriciliği İçin İyi Tarım Eğitimi Düzenlendi

Kütahya Merkez Demirciören köyünde Ahududu Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları hakkında eğitim toplantısı düzenlendi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda, çiftçilere ahududu yetiştirme süreci ve pazarlama konularında bilgiler verildi.

Kütahya Merkez Demirciören köyünde Ahududu Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları hakkında eğitim toplantısı düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü Ziraat Mühendisleri tarafından, merkez Demirciören köyünde çiftçilere İyi Tarım Uygulamaları hakkında eğitim toplantısı gerçekleştirildi. 17 üreticinin katıldığı toplantıda, İyi Tarım Uygulama yöntemlerinde, ahududunun yetiştirilmesinden pazarlanmasına kadar yapılması gereken işlemler ve izlenecek yollar hakkında bilgiler verildi. - KÜTAHYA