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Kütahya'da Ahilik Kültürü Haftası Kutlandı

Kütahya'da Ahilik Kültürü Haftası Kutlandı
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Kütahya'da, 13. yüzyılda yaşayan Ahi Evran'ın felsefesini yaşatmak amacıyla düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası etkinliklerinde camide mevlit okundu, ardından esnaflara bulgur pilavı ve helva ikram edildi.

Kütahya'da, "Ahilik Kültürü Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

13. yüzyılda yaşayan Ahi Evran'ın insani ve ahlaki felsefesini yaşatmak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl 37.'si kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Ahi Evren Camisi'nde mevlit okundu.

İl Müftüsü İrfan Açık, cuma hutbesinde ahiliğin önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Cami merkezli bu medeniyetin özünde helalinden kazanmak, harama el uzatmamak, yanlış ölçmemek, eksik tartmamak, kimseyi aldatmamak vardır. İş ve çalışma hayatında doğruluğu şiar edinmek, kul ve kamu hakkını gözetmek vardır. Ahilik geleneğinde yer aldığı üzere, geçmişten günümüze esnaf ve zanaatkar arasında dayanışma, dürüstlük, adalet, ahlak ve çalışkanlık gibi değerleri özendirmek vardır."

Cuma namazının ardından Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince vatandaşlara, bulgur pilavı ile helva ikram edildi.

Protokol üyeleri, İstiklal Mahallesi'ndeki Ahi Evran Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan - Güncel

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