Kütahya'da Ahilik Haftası Kutlamaları Düzenlendi

Kütahya'da düzenlenen Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında panel düzenlendi, "şed kuşanma" töreni yapıldı.

Ahilik Haftası dolayısıyla Kütahya Valiliği öncülüğünde, kentteki birçok kurum ve kuruluşun iş birliğiyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde, "Geçmişin izinde geleceğin peşinde" temasıyla panel gerçekleştirildi.

Vali Musa Işın, programda yaptığı konuşmada, ahiliğin demokrasilerin en önemli teşekküllerinden olduğunu söyledi.

Ahi Evran teşekkülünün Osmanlı'dan beri devam eden önemli meselelerden bir tanesi olduğunu belirten Işın, şunları kaydetti:

"Ahi Evran ilkeleri çok önemlidir, ancak önemli olan bu ilkelerin muhafazasıdır. Yani esnafımızın ticaret ve insan ilişkilerini belirleyen bu umdeleri bu ilkelerle gelmiş. Sadık olabilirsek mahkemelerin işi daha azalacak, insanlar arasındaki ve tartışmalar daha azalacak. Saygı ilişkileri, samimiyet daha da artacak. Esas anlamda zaten ahilik ilkeleri aslında bunu ifade ediyor. Yani ticaret ahlakını koruyalım. Alışverişimizi haram katmayalım, birbirimize karşı samimi, sevgi ve merhametle dolu olalım. Kimsenin hakkına, hukukuna girmeyelim. İşte bizim felsefemiz, inancımız budur."

Mehmet Akif İnan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır Yıldırım ve DPÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdal Aday'ın da ahilikle ilgili bilgiler verdiği programda, demirci ustası Yasin Demirci, terzi Ahmet Özer, yaprak oyma sanatçısı Mustafa Er, saraç Hasan Çakır ve hat sanatçısı Arif Çelik, kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptı.

Yılın kalfası ile yılın çırağına plaketlerin takdim edildiği program, Tiyatrocular Derneği'nin temsili "şed kuşanma" gösterisiyle son buldu.