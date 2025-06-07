Kütahya'da 85 Suçlu Gözaltına Alındı
Kütahya'da jandarma timleri, haklarında yakalama kararı bulunan 85 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonunda 37 kişi tutuklandı.
Kütahya'da bazı suçlardan aranması bulunan 85 kişi gözaltına alındı.
Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, haklarındaki çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunanlara yönelik belirlenen adreslere baskın yaptı.
Operasyonda, şüpheli ve hükümlü 85 kişi gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 37'si tutuklandı.
Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel