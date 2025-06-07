Kütahya'da 85 Suçlu Gözaltına Alındı

Kütahya'da 85 Suçlu Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da jandarma timleri, haklarında yakalama kararı bulunan 85 kişiyi gözaltına aldı. Operasyon sonunda 37 kişi tutuklandı.

Kütahya'da bazı suçlardan aranması bulunan 85 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timleri, haklarındaki çeşitli suçlardan dolayı yakalama kararı bulunanlara yönelik belirlenen adreslere baskın yaptı.

Operasyonda, şüpheli ve hükümlü 85 kişi gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 37'si tutuklandı.

Kaynak: AA / Muharrem Cin - Güncel
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası

Koreli turistlere şok! Hem davet edip hem para istediler
Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti

Şehir rengarenk! Yüzlerce İranlı soluğu festivalde aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor

Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akıma kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı

CHP'li başkanın durumu nasıl? Özel hastane önünde son bilgiyi paylaştı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı

İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış

Elektrik akımına kapılan CHP'li başkanla ilgili çarpıcı detay
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi

Kim'in uykularını kaçıran gelişme! İnternet kesildi, nedeni bilinmiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.