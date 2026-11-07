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Kütahya'da 3 katlı apartmanın dairesinde çıkan yangın yaralanmadan söndürüldü

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Kütahya'da 3 katlı apartmanın dairesinde çıkan yangın yaralanmadan söndürüldü
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Kütahya Alipaşa Mahallesi Ebeler Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı, polis çıkış nedenini araştırıyor.

KÜTAHYA'da 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alipaşa Mahallesi Ebeler Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, çevrede kısa süreli panik yaşandı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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