Kütahya'da 212 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçileri tarafından üstünde 212 sentetik uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Çarşı ve mahalle bekçileri, Mecidiye Mahallesi'nde içinde şüphelilerin bulunduğu bir otomobili durdurdu.

Araçtaki M.K'nin yapılan üst aramasında 212 sentetik uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardında çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, yılın başından beri uyuşturucu operasyonlarında 21 tutuklamanın gerçekleştiğini belirterek, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.