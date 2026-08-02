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Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kütahya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Tavşanlı'dan Kütahya yönüne seyreden Mustafa Eşen yönetimindeki 35 APV 346 plakalı otomobil, Kayıköy Kavşağı'ndan Tavşanlı istikametine dönüş yapan Osman Yalçın idaresindeki 43 PD 107 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri savrularak karşı şeride geçti.

Kazada, 43 PD 107 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Yalçın (79), olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücülerden Osman Yalçın ile aynı araçta bulunan Ayşe Yalçın (53) ve diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Hacer Eşen ile Ahmet Burak Eşen yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Ayşe Yalçın'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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