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Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı

Kütahya'da 2 otomobil çarpıştı; 1 ölü, 1'i çocuk 4 yaralı
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KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesindeki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı- Kütahya kara yolunun 8'inci kilometresinde bulunan Kayıköy Kavşağı'nda meydana geldi. Tavşanlı istikametinden Kütahya'ya doğru giden Mustafa E. yönetimindeki 35 APV 346 plakalı otomobil ile Kayıköy Kavşağı'ndan Tavşanlı istikametine dönüş yapan Osman Y. idaresindeki 43 PD 107 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri karşı şeride savruldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 43 PD 107 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Ayşe Yalçın'ın (79) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, Osman Y., Ayşe Yalçın ve diğer otomobilde bulunan Hacer E. ile Ahmet Burak E. (13) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe Yalçın'ın cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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