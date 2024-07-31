Kütahya'da 10 Kilogram Eroin Bulundu, Şüpheli Gözaltına Alındı
Kütahya'da yapılan operasyonda, minibüsünde, çuval içinde 10 kilogram eroin bulunan şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası bağlantıyı sağlayan çevre yolunda, şüpheli bir aracı durdurdu. Dedektör köpek 'Thor' ile araçta yapılan aramada, çuval içinde 10 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Ö.Ç'nin (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kütahya'da yapılan operasyonda, minibüsünde, çuval içinde 10 kilogram eroin bulunan şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şehirler arası bağlantıyı sağlayan çevre yolunda, şüpheli bir aracı durdurdu.
Dedektör köpek "Thor" ile araçta yapılan aramada, çuval içinde 10 kilogram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü Ö.Ç'nin (36) emniyetteki işlemleri sürüyor.