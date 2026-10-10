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KÜSİDAP ve İHH öncülüğünde Kütahya'da Gazze için Hayır Çarşısı kuruldu

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KÜSİDAP ve İHH öncülüğünde Kütahya'da Gazze için Hayır Çarşısı kuruldu
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Kütahya'da KÜSİDAP ve İHH öncülüğünde Zafer Meydanı'nda kurulan Hayır Çarşısı, Gazze'ye destek için ürün satışı yapıyor. Çarşıda kadınların hazırladığı yiyecek, giyim ve el işi ürünler satışa sunulurken çocuklar Gazze'deki akranları için resim çiziyor.

Gazze'deki mazlumlara destek olmak için Kütahya'da "Hayır Çarşısı" kuruldu.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) ve Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği öncülüğünde Zafer Meydanı'nda kurulan ve platform üyesi derneklerin desteklediği çarşıda, kadınların hazırladığı yiyecek ve içecekler ile giyim, el işi ürünler ve süs eşyaları satışa sunuldu.

Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı ve KÜSİDAP Başkan Vekili Mustafa Yenipazar, yaptığı açıklamada, Kütahya'da Filistin ve Gazze'yi unutmamak ve unutturmamak adına farkındalık etkinlikleri düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

Gazze'de zulüm bitene kadar sokaklarda olmaya devam edeceklerini dile getiren Yenipazar, şunları söyledi:

"Bugün yine Gazze için sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Hayır Çarşısı etkinliğinde bir aradayız. Burada Gazze'deki kardeşlerimizin yararına ürün satışlarımız gün boyu devam edecek. Çocuklarımız Gazze'deki akranları için resim çiziyorlar. Fotoğraf sergimizle Gazze'de yaşananları vatandaşlarımıza hatırlatmaya çalışıyoruz. Filistinli öğrenci kardeşlerimizin Filistin'den, Gazze'den getirdikleri mektuplar, notlar var. Halkımızla bunu paylaşıyoruz. Bu şekilde, birilerinin unutturmaya çalıştığı bu katliamı Kütahya'mızın, Türkiye'mizin gündeminde tutmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA
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