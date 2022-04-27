Kuşatma altındaki kent: Mariupol
AA - Leon Klein - Güncel
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Hasar almış durak Hasar almış binalar Yanmış bir tank Hayatını kaybetmiş bir asker Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'de devam eden çatışmalarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü.
Hasar almış durak
Hasar almış binalar
Yanmış bir tank
Hayatını kaybetmiş bir asker Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'de devam eden çatışmalarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü.
AA / Leon Klein - Güncel