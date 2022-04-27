Kuşatma altındaki kent: Mariupol - Haberler

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Kuşatma altındaki kent: Mariupol

AA - Leon Klein - Güncel
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Hasar almış durak Hasar almış binalar Yanmış bir tank Hayatını kaybetmiş bir asker Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'de devam eden çatışmalarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

Hasar almış durak

Hasar almış binalar

Yanmış bir tank

Hayatını kaybetmiş bir asker Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'de devam eden çatışmalarda çok sayıda bina ve araç hasar gördü.

AA / Leon Klein - Güncel

Mariupol, Tragger, Asker, Rus, Güncel, Haberler

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