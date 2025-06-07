Kuşadası ve Didim, Kurban Bayramı'nda Tatilcilerin Gözdesi Oldu

Kuşadası ve Didim, Kurban Bayramı'nda Tatilcilerin Gözdesi Oldu
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Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçeleri, Kurban Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü. Tatilciler, ikinci günde uzun araç kuyrukları oluşturdu ve turistik bölgelerdeki plajlar doldu.

Aydın'ın önemli turistik merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçeleri, Kurban Bayramı tatilinde ilgi gördü.

Bayramın ilk günü ziyaretlerini tamamladıktan sonra yola çıkan tatilciler, ikinci günde ilçelerin girişlerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kuşadası ve Didim'de otel, pansiyon gibi konaklama tesisleri tam doluluğa ulaştı. Kuşadası'nda Kadınlar Denizi, Kuştur, Didim'de Altınkum plajları tatilcilerle doldu.

Denizli, İzmir ve Manisa gibi çevre illerden gelen yerli turistlerin yanı sıra çok sayıda yabancı turist de sıcak havayı denizde serinleyerek değerlendirdi.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
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