Kuşadası'nda Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Kadın Kaçak Göçmen Yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığındaki N.S. isimli kadın kaçak göçmeni, jandarma yakaladı.

Kuşadası Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün Güzelçamlı Mahallesi'ndeki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda devriye görevine çıktı. Ekipler, İçmeler Koyu'na geldiğinde N.S. isimli kadın kaçak göçmenin can simidi ve paletle yüzerek Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçme hazırlığında olduğunu tespit etti. N.S., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan N.S.'nin 2023 yılında da Çanakkale'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı bildirildi. Gözaltına alınan göçmen, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.