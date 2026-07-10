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Kuşadası'nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: olay anı kamerada

Kuşadası'nda yol verme tartışması, akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü: olay anı kamerada
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, trafikte seyir halinde olan iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, bir akaryakıt istasyonunda kavgaya dönüştü. Araçlardan inen tarafların tekme ve yumruklu kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.15 sıralarında Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 35 BVJ 014 plakalı araç ile 34 GLU 078 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Sürücüler daha sonra araçlarını birbirlerinin üzerine sürerek yol verme tartışmasını bir akaryakıt istasyonuna kadar sürdürdü. Akaryakıt istasyonunda duran araçlardan inen Mumammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C. ile Azat T. ve Veysi T. arasında bu kez tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Yaklaşık 3 dakika süren kavgada, her iki taraf birbirini darbetti. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kamersına yansıdı. Görüntülerde akaryakıt istasyonuna gelerek araçlarından inen iki grubun kavgası yer aldı.

Olaydan sonra Azat T. ve Veysi T., polise şikayette bulunarak cüzdan ve cep telefonlarının gasbedildiğini bildirdi. Çalışma başlatan polis, Mumammet Emin Ö., Muhammet Berke Ö. ve Okan C.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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