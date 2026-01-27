Kuşadası'nda yolda çökme meydana geldi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkmen Mahallesi'nde bir yolun çökmesi sonucu güvenlik önlemleri alındı. Çökme, alt kısımda süren otel inşaatının etkisiyle gerçekleşti.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolda meydana gelen çökme sonucu çalışma başlatıldı.
Türkmen Mahallesi Gazi Beğendi Sokak'ta yolun bir kısmı çöktü.
Çökme meydana gelen alan, güvenlik bariyeri çekilerek kapatıldı.
Ekipler, yolun bu kısmını trafiğe kapattı.
Çökmenin, yolun alt kısmında yapılan otel inşaatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel