Haberler

Kuşadası'nda yolda çökme meydana geldi

Kuşadası'nda yolda çökme meydana geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkmen Mahallesi'nde bir yolun çökmesi sonucu güvenlik önlemleri alındı. Çökme, alt kısımda süren otel inşaatının etkisiyle gerçekleşti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolda meydana gelen çökme sonucu çalışma başlatıldı.

Türkmen Mahallesi Gazi Beğendi Sokak'ta yolun bir kısmı çöktü.

Çökme meydana gelen alan, güvenlik bariyeri çekilerek kapatıldı.

Ekipler, yolun bu kısmını trafiğe kapattı.

Çökmenin, yolun alt kısmında yapılan otel inşaatından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Teoman'ın ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...

İşte ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...
DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası

Suriye'deki bu fabrika, alelade bir yer değil
'Eşcinsel değilim' diyen Nefise Karatay'ın son hali gündem oldu

"Eşcinsel değilim" diyen Nefise'nin son hali gündem oldu
Tahliye edilmek istenen kiracının ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi

Tahliye sırasında ev sahibine söyledikleri ekipleri alarma geçirdi
İşte Teoman'ın ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...

İşte ünlü olmadan önce gönderdiği CV: Beni şimdi almazsanız...
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti

Zamanlama manidar: Aliyev'in ülkesinde ağırladığı isme bakın
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı

Balıkçı fark etti! Göbeklitepe'nin aynısı o ilimizde ortaya çıktı