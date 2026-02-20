Haberler

Aydın'da evin bahçesine gelen tilki cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tilki, evin önündeki ayakkabıyı alarak bahçeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yiyecek arayan bir tilkinin evin önündeki ayakkabıyı ağzına alıp götürme anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Dün akşam Karova Mahallesi'ne gelen tilkiyi fark eden ev sahibi Burak Sakin o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Kayıtta, bir süre bahçede dolaşan tilkinin daha sonra kapının önündeki ayakkabıyı alıp uzaklaşması yer alıyor.

Öte yandan hayvanın bugün de aynı bahçeye gelip bir süre burada dolaşması cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
