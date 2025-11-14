Kuşadası'nda Yasa Dışı Geçiş Hazırlığı Yapan 5 Kaçak Göçmen Yakalandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığı yapan 5 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenlerle birlikte 1 şişme bot, can yelekleri ve çeşitli yaşam destek malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kaçak göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bu kapsamda bölgeye Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Dairesi ekipleriyle birlikte ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyonda, bölgeyi insansız hava araçlarıyla tarayan jandarma ekipleri, sivil girişinin yasak olduğu Dipburun koyunda hareket tespit etti. Yapılan operasyonla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında olan 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerle birlikte 1 şişme bot, kürekler, 5 can yeleği ve çeşitli yaşam destek malzemeleri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.