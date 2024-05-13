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Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine bir motosikleti durdurarak arama yaptı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 63 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üzerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Camiatik Mahallesinde şüphe üzerine bir motosikleti durdurdu.

Motosikletteki B.H.M'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada satışa hazır 63 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Kuşadası Adele Aydın Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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