Haberler

Aydın'da 170 gram metamfetamin ve 52 sentetik ecza ele geçirildi

Aydın'da 170 gram metamfetamin ve 52 sentetik ecza ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen jandarma operasyonunda bir araçta 170 gram metamfetamin ve 52 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda bir araç içerisinde 170 gram metamfetamin ile 52 sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında takip ettikleri bir aracı Kuştur mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 170 gram metamfetamin, 52 sentetik hap, 12 bin 700 lira, 2 bıçak, 3 metal tepsi ve 4 cep telefonu ele geçirildi. Araçta bulunan F.T. (40), N.G. (39), H.Y. (30) ve H.D. (40) gözaltına alındı. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Miçotakis Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'la Ege ve Akdeniz'deki sorunlarımız çözümsüz değil

Erdoğan'dan konuk liderin yanında net mesaj: Sorunlarımızı çözebiliriz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Ordu'da sahile vuran İHA parçası, İran yapımı kamikaze çıktı

Ne Rusya ne de Ukrayna! Karadeniz'e vuran cisim o ülkeye ait çıktı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak

Türkiye'de de vazgeçilmezlerden! Yüz binlerce araçta tehlike çok büyük
Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı

Milyonlarca liralık araçlara el konuldu! Çarpıcı Ferdi Gökçe detayı
Market alışverişine çıkan vatandaş, 'İndirim' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?

Marketteki "İndirim" etiketini gören vatandaş isyan etti
Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası

Şansal Büyüka'dan ortalığı yangın yerine çevirecek Galatasaray iddiası