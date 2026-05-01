Kuşadası'nda Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası'nda uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik dün 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ekiplerin yaptığı aramalarda 3 klio 470 gram kubar esrar, 114 kök Hint keneviri, 3 iklimlendirme çadırı, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 133 tabanca fişeği, 2 esrar öğütme aparatı, 1 tablet bilgisayar ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı