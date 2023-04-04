Kuşadası'nda üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Camiatik Mahallesi'nde devriye esnasında V.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 22 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

"Konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "mala zarar verme" suçlarından da aranması bulunduğu da belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen V.A. tutuklandı.