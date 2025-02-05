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Kuşadası'nda Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

Kuşadası'nda Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen tır kazasında sürücü hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.

Bahattin Sönmez'in kullandığı 34 E 4138 plakalı tır, Yeniköy mevkisinde şarampole devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi ise yaralandı.

Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel
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