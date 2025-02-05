Kuşadası'nda Tır Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen tır kazasında sürücü hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tırın şarampole devrilmesi sonucu sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.
Bahattin Sönmez'in kullandığı 34 E 4138 plakalı tır, Yeniköy mevkisinde şarampole devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi ise yaralandı.
Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel