Kuşadası'nda Takip Sonucu Cinayet

Kuşadası'nda seyir halinde olan E.A., kendisini takip eden Mustafa Teksögüt tarafından yolu kesildi. Tartışmanın ardından E.A., tabancayla Teksögüt'e ateş açarak öldürdü. Olay sonrası E.A. gözaltına alındı.