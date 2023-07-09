Kuşadası'nda Takip Sonucu Cinayet
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Kuşadası'nda seyir halinde olan E.A., kendisini takip eden Mustafa Teksögüt tarafından yolu kesildi. Tartışmanın ardından E.A., tabancayla Teksögüt'e ateş açarak öldürdü. Olay sonrası E.A. gözaltına alındı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde E.A. otomobiliyle seyir halindeyken, iddiaya göre hafif ticari araçla kendisini takip eden Mustafa Teksögüt tarafından yolu kesildi. Aracından inen E.A.'nın hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Teksöğüt'e tabancayla ateş açarak öldürdü.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Güncel
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