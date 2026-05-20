Park halindeki otomobil kundaklandı, o anlar kamerada

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde 3 şüpheli, park halindeki bir otomobile benzin döküp ateşe verdi. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Karaova Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, Serdar B.'nin evinin önünde park halinde olan otomobilin yanına geldi. Yüzlerini gizleyen şüphelilerden 1'i aracın üzerine benzin döküp ateşe verirken, diğer 2'si gözcülük yaptı. Şüpheliler daha sonra bölgeden uzaklaştı. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekibi, alevleri söndürdü. Otomobilin kundaklanma anları ise çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Şüphelilerinin kimliklerinin tespit edilip, yakalanması için çalışma yapan polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
