Kuşadası'nda otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, otomobilde korkudan ağlayan küçük çocuğu teselli etmek de trafik polisi ekiplerine düştü.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.K. idaresindeki 09 RS 127 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.P.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazada korkudan ağlamaya başlayan otomobil içerisindeki çocuğu trafik polisleri sarılarak teselli etmeye çalıştı. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan yaralı kadının ise kısa süre önce beyin ameliyatı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.