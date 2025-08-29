Kuşadası'nda Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilin motosikletle çarpışması sonucu 66 yaşındaki Çetin Sabuncu hayatını kaybetti. Olayda otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
S.Ç. idaresindeki 09 ALA 283 plakalı otomobil, Değirmendere Mahallesi'nde karşı yönden gelen Çetin Sabuncu (66) yönetimindeki 35 HE 466 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Çetin Sabuncu, kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü S.Ç. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Uzun - Güncel