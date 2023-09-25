Kuşadası'nda Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.