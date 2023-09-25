Kuşadası'nda Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, hayatını kaybetti.
Hikmet Beldek (33) yönetimindeki 09 ACA 662 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda üst geçitteki bariyerlere çarpıp asılı kaldı.
Haber verilmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, arka tekeri bariyer demirlerine takılı şekilde üst geçitten aşağıya sarkan otomobilden sürücüyü çıkardı.
Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Beldek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.