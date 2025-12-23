Haberler

Kuşadası'nda ölü yunus sahile vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, Güzelçamlı Sahili'nde ölü bir yunus bulundu. Yapılan incelemelerde yunusun gözünde ve çenesinde delikler tespit edildi. Yetkililer, yunusun Martılar tarafından zarar gördüğünü ve avcılık nedeniyle boğulduğunu belirtiyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde ölü yunus sahile vurdu.

Güzelçamlı Sahili'nde ölü yunus olduğu ihbarı üzerine Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü bölgeye gitti.

Yapılan kontrollerde 138 santimetre uzunluğundaki yunusun gözünde ve alt çenesinde delikler görüldü.

Hayvanın delphinus delphis türü olduğunu belirten Sürücü, gözündeki tahribatın martılar tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini belirtti.

Yunustan aldıkları doku örneklerini Türk Deniz Araştırmaları Vakfına göndereceklerini aktaran Sürücü, yunusun hedef dışı av olarak ağlara yakalandığını ve nefes almak için su yüzeyine çıkamadığından boğulduğunu düşündüklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Yusuf Konrat - Güncel
