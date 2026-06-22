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Aydın'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı.

O.K'nin (64) kullandığı 09 T 4306 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı'nda Abdullah Altaş (22) yönetimindeki 09 AON 040 plakalı motosikletle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Altaş ile motosiklette bulunan İlyas Can Y. (23) yaralandı.

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Altaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / İbrahim Uzun
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