Kuşadası'nda kaldırıma çarpıp, takla atan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kontrolden çıkıp, kaldırıma çarptıktan sonra takla atan motosikletin sürücüsü İsmail Demir (22), hayatını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19: 30 sıralarında ilçeye bağlı Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Demir yönetimindeki 09 AKG 965 plakalı motosiklet, Söke yönünde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çarpıp, takla attı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.