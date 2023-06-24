Üye Girişi
Haberler

Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Güncel Haberler

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Candan Tarhan Bulvarı Meteoroloji Kavşağı'nda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ersin Y., yönetimindeki 20 AHG 242 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklendi. Kanlar içerisinde kalan sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Ersin Y., Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Keser - Güncel

Kuşadası Aydın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title