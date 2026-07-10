Kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 2 kişi kurtarıldı
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kürek sörfü yaparken akıntıya kapılıp sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kuşadası açıklarında kürek sörfü yapan 2 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılıp, sürüklenmeye başladı. Yardım talep edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı