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Kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 2 kişi kurtarıldı

Kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 2 kişi kurtarıldı
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AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kürek sörfü yaparken akıntıya kapılıp sürüklenen 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, kürek sörfü yaparken denizde sürüklenen 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kuşadası açıklarında kürek sörfü yapan 2 kişi, bir süre sonra akıntıya kapılıp, sürüklenmeye başladı. Yardım talep edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-14) sevk edildi. Ekipler, 2 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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