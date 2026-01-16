Haberler

Aydın'da 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, kasten adam öldürme suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası olan firari hükümlü M.B. polis operasyonuyla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hakkında 'kasten adam öldürme suçundan' 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.B. polis ekipleri tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma ile hakkında 'kasten adam öldürme suçundan' 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B'nin Kuşadası'nda olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, yerini tespit ettikleri M.B'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan firari hükümlü M.B, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
