Aydın'da kamyonet tali yola yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşanan trafik kazasında Barış Sönmez hayatını kaybetti, ağabeyi Vedat ve kuzeni Devrim Sönmez ağır yaralandı. Kaza sonrası jandarma soruşturma başlattı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kamyonetin tali yola yuvarlandığı kazada Barış Sönmez (33) hayatını kaybetti, ağabeyi Vedat Sönmez (36) ile aracı kullanan kuzeni Devrim Sönmez (34) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Kuşadası'na bağlı Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Devrim Sönmez'in kontrolünü kaybettiği 09 L 3349 plakalı kamyonet, tali yola yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yan yatan kamyonette sıkışan sürücü Devrim Sönmez ve yanındaki kuzenlerinden Vedat Sönmez itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza sırasında yol kenarına fırladığı belirlenen Barış Sönmez'in ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar Devrim ve Vedat Sönmez'in sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
