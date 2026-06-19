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Aydın'da jet ski ile yurt dışına kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jet ski ile yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri yabancı uyruklu düzensiz göçmen olarak İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, diğer kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jet ski ile yurt dışına kaçma hazırlığı yapan 2 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 kişinin jet ski ile yurt dışına kaçacağı yönündeki ihbar üzerine Davutlar Mahallesi kıyısında önlem aldı. Sahilde jandarmayı fark eden şüpheliler yaya olarak kaçmaya başladı.

Ekipler, O.E. (21) ile yabancı uyruklu kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan O.E. ise sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

O.E'nin, düzensiz göçmeni jet ski ile yurt dışına geçirmeye çalıştığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun
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