Hafif ticari araç, mağazaya girdi; 2 yaralı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde hafif ticari aracın mağazaya daldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Barış Ç.'nin kontrolünü yitirdiği 09 ART 34 plakalı hafif ticari araç kaldırıma çarpıp, o sırada kapalı olan bahçe mobilyaları satışı yapılan mağazaya girdi. Devrilen araçta Barış Ç. ile yanındaki arkadaşı Suat C. sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kısa sürede araçtan çıkarılan 2 yaralı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Hafif ticari araç ile iş yerinde hasar oluştu. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı