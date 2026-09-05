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Kuşadası'nda İş İnsanı Denizde Boğuldu

Kuşadası'nda İş İnsanı Denizde Boğuldu
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 80 yaşındaki iş insanı Şener Pehlivan, boğulma tehlikesi geçirdi. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan Pehlivan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren iş insanı Şener Pehlivan (80), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Soğucak Mahallesi'ndeki plajda meydana geldi. İş insanı Şener Pehlivan, serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra suda hareketsiz kaldığını fark edilen Pehlivan, çevredekiler tarafından bilinci kapalı halde denizden çıkardı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Pehlivan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Pehlivan'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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